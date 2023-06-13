Германия может столкнуться с дефицитом питьевой воды летом из-за засухи

Германии грозит жаркое лето с месяцами засухи, из-за которой может возникнуть нехватка питьевой воды. Власти не исключают введения ограничений на ее забор по всей стране. Об этом во вторник, 13 июня, написала газета Bild.

Как указал глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг, ограничение на использование воды текущим летом будет неизбежным во многих регионах ФРГ, если погода останется такой же засушливой, как сейчас. Отмечается, что в некоторых районах Германии уже сейчас санкционирован забор воды.

Ограничения могут также затронуть использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов.

Гендиректор Федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами Мартин Вейанд, в свою очередь, отметил, что «увеличивающиеся периоды засухи создают проблемы».

«Сейчас положение следующее: снабжение питьевой водой гарантируется повсеместно — за исключением отдельных местных случаев. Однако, увеличивающиеся периоды засухи также создают новые проблемы для управления водными ресурсами», — сказал Вейанд в беседе с газетой.

Подобного мнения придерживается и эксперт по городскому развитию и окружающей среде Ассоциации городов и муниципалитетов Бернд Дюстердик. По его словам, угроза дефицита питьевой воды в Германии и вообще в Европе реальна.

«Засуха может привести к нехватке воды в регионе. Прошедшее лето показало это, особенно в некоторых регионах Восточной Германии, а также в Нижней Саксонии и на юге ФРГ», — напомнил он.

Ранее в этот же день в федеральном управлении по защите окружающей среды Германии сообщили, что Берлину, Бранденбургу и Саксонии во время засушливых теплых месяцев грозит дефицит питьевой воды. Отмечалось, что нехватка ресурса произойдет при условии закрытия угольных шахт из-за прекращения добычи угля, если по этой причине в реку Шпрее будет закачиваться значительно меньше грунтовых вод.

До этого, 19 мая, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отмечал, что засушливое лето в 2021 и 2022 годах в Европе привело к проблемам в гидроэнергетике. По его словам, в этом году возможно повторение подобного сценария, поскольку зима оказалась малоснежной. Это ставит под вопрос наполнение водохранилищ и выработку энергии гидроэлектростанциями.

В том же месяце газета Politico написала, что Европе этим летом грозит засуха и связанные с этим конфликты из-за невозможности обеспечить всё население доступом к воде. По словам авторов статьи, исследование Грацского технического университета с использованием спутниковых данных, проведенное в этом году, подтвердило, что Европа страдает от сильной засухи с 2018 года.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, «засуха станет одним из центральных политических и территориальных дебатов в стране в ближайшие годы». Конфликт из-за воды уже спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой, отмечают авторы. Серьезные проблемы наблюдаются и в Италии, где, как указывается в статье, самая большая река уже сейчас имеет такой низкий уровень воды, как в июне прошлого года.

В январе также сообщалось о надвигающейся экологической катастрофе в Европе. По прогнозу экспертов, засуха навредит сельскому хозяйству и приведет к серьезному энергодефициту. Как отметили специалисты, острая нехватка воды ощущалась в Центральной Европе еще в летние месяцы 2018 и 2019 годов.