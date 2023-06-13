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Врач рассказала о способе распознать опасную клубнику

Диетолог Соломатина рассказал об опасности клубники с нитратами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала во вторник, 13 июня, как выбрать качественную клубнику.

По словам специалиста, ягода, перекачанная нитратами, совершенно сухая, но когда ее разрезаешь, там много белых прожилок.

«Продавцы могут убеждать, что это такой сорт. Да, есть белая клубника, но тогда она должна быть такого цвета вся, а не только внутри. Чтобы понять, долго ли она лежала, обратите внимание на хвостики. Они не должны быть завядшими, а зернышки — вдавленными. И если клубника не имеет свойственного ей аромата, это тоже плохо», — сказала диетолог в беседе с «Абзацем».

Соломатина добавила, что многие продавцы при транспортировке обрабатывают клубнику дифенилом, чтобы она дольше не портилась. Это противогрибковый препарат, плохо влияющий на печень и почки.

Чтобы проверить, была ли ягода обработана, нужно перемолоть клубнику и поместить в воду. Если пойдут круги, как от масляного пятна, и сама ягода будет маслянистой — ее обработали для продажи.

Диетолог отметила что на нитраты могут среагировать дети, беременные, а также люди с ослабленным иммунитетом.

«Здоровому человеку небольшое количество не угрожает. Может закружиться голова, может появиться усталость, одышка. Если не справится печень, то будет отравление со всеми вытекающими и случится нарушение со стороны микробиома. От этого просаживается иммунная система, нарушаются когнитивные способности человека, когда, помимо некачественной клубники, есть и другие факторы, ухудшающие самочувствие», — сказала она.

По словам эксперта, больше риска нарваться на опасную клубнику при покупке у метро или где-то на дороге, а на рынке и в супермаркетах есть службы контроля. Этикетка со словом «фермерская» тоже не гарантирует качество, поэтому лучше покупать ягоды в безопасном месте.

Врач посоветовала есть за раз горсть клубники.

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Ранее, 26 мая, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух призвала не увлекаться клубникой. По ее словам, суточная доза клубники для взрослого человека — 200–250 г, ее превышение грозит расстройством ЖКТ.

В свою очередь председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин рассказал в интервью НСН, что подмосковная клубника поспеет не раньше конца июня — начала июля.

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