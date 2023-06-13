Стала известна причина задержки выхода Tesla Cybertruck

В Сеть попали документы, в которых названы причины задержки серийного производства и выхода на рынок нашумевшего пикапа Tesla Cybertruck, сообщает 13 июня портал Wired.

Согласно отчету инженеров Tesla от 25 января 2022 года, неординарный дизайн кузова Cybertruck вызвал множество проблем с герметичностью электромобиля. Кроме того, кузов электропикапа доставил инженерам много проблем с решением задач, связанных с плохими показателями звукоизоляции и аэродинамики.

Также шасси автомобиля, сообщили эксперты во внутренних документах Tesla, передавало на кузов Tesla Cybertruck чрезмерные вибрации. Более того, электропикап во время испытания отличился плохой управляемостью. Таким образом, корпоративная система оценки продуктов Tesla поставила Cybertruck четыре балла вместо семи ― такого количества баллов было бы достаточно для того, чтобы запустить автомобиль в серийное производство.

Tesla Cybertruck встанет на конвейер в III квартале 2023 года, а массовые продажи автомобиля начнутся лишь в первой половине 2024-го.

1 июня на официальном сайте Tesla появилась форма предзаказа новой модели Roadster, которая поступит в продажу в конце 2024 года. Чтобы оформить предзаказ, покупателю необходимо внести первичную сумму в размере $5 тыс. Полная стоимость электрокара Roadster ― $45 тыс. (примерно 3,63 млн рублей).

Серийная сборка Roadster начнется несколько позже, чем изначально задумывал производитель, — в конце 2024 года. Напомним, электромобиль, прототип которого вышел в 2017 году, должен был оказаться в продаже в 2020-м, затем начало продаж перенесли на 2021-й.