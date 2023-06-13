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В Тамбовской области выявили колбасу «‎из будущего»

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Четыре факта сертификации на продукцию с указанием авансовой даты выработки выявили с начала месяца на территории Тамбовщины, сообщает во вторник, 13 июня, управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В качестве примера в ведомстве привели индивидуального предпринимателя, который занимается производством колбасных изделий. При оформлении ветеринарных сопроводительных документов бизнесмен указал дату выработки на 30 дней позже реальной даты производства, таким образом необоснованно увеличив срок годности продукции.

В Россельхознадзоре отметили, что указание авансовой даты нарушает систему прослеживаемости и не позволяет сопоставить реальные дату выработки и срок годности с документами, подтверждающими ее происхождение. Нарушения в сертификации допустили как уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, так и сотрудники ветслужбы Тамбовской области. Ответственным за это объявлены предостережения, пишет «ОнлайнТамбов.Ру».

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