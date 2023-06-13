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Сторонники республиканцев назвали Трампа лучшим кандидатом для победы над Байденом

Опрос компании YouGov: сторонники республиканцев считают Трампа лучшим кандидатом для победы над Байденом
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Бывший президент США Дональд Трамп является лучшим кандидатом для победы над действующим президентом страны Джо Байденом на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году. Об этом 13 июня сообщает сайт телеканала CBS со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании YouGov.

«Бывший президент Дональд Трамп является для республиканцев главным кандидатом в президенты не только потому, что им нравится то, что он сделал на посту президента, но и потому, что они думают, что он может победить», — сообщают журналисты телеканала.

По их данным, 62% избирателей поддерживают и не сомневаются в победе Трампа над действующим президентом Джо Байденом в 2024 году, несмотря на предъявленные ему обвинения. Еще 50% опрошенных считают также, что победу может одержать губернатор Флориды Рон Десантис, а 20% подчеркивают, что сенатор от Южной Каролины Тим Скотт также может опередить Байдена.

Только 18% делают ставку на бывшего вице-президента США Майка Пенса, а 16% — на экс-представителя страны при ООН Никки Хейли.

Всего в опросе с 7 по 10 июня приняли участие 2480 взрослых жителей США.

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Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. На выборах главы государства в 2024 году он считается главным соперником действующего президента Джо Байдена. Об участии в гонке Трамп объявил в ноябре 2022 года. Сейчас против Трампа ведется большое расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Ему грозит до 22 лет лишения свободы.

Доктор юридических наук, американист Александр Домрин сообщил «Известиям», что возможное уголовное наказание может уменьшить шансы Трампа на победу. По его словам, даже будучи в тюрьме, Трамп сможет баллотироваться на пост главы государства. Однако, по мнению эксперта, уголовное наказание оттолкнет от экс-президента его спонсоров.

10 июня Трамп сообщил о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму своего главного политического оппонента.

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