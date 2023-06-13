В Польше призвали нормализовать отношения с Россией

Один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения (ПАД) политолог Лешек Сыкульский заявил РИА Новости во вторник, 13 июня, что заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин.

«Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией», — сказал Сыкульский. По мнению ПАД, нет никаких объективных причин, которые бы затормаживали польско-российское сотрудничество, добавил он.

По словам политолога, ухудшение польско-российских отношений во многом произошло из-за влияния США.

Неправительственная организация Польское антивоенное движение выступает против втягивания Польши в конфликт на Украине и за нормализацию отношений с Россией, говорится на ее сайте. ПАД была официально зарегистрирована 9 июня. Первые мероприятия организация планирует провести уже осенью.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нахождении отношений России и Польши на нулевой отметке.

До этого, 28 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша много лет занимается провокациями по указанию США.