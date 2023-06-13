Белоусов сообщил о возросшем интересе к ПМЭФ

Всё больше стран изъявляют желание принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На это обратил внимание во вторник, 13 июня, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на очередной встрече ПМЭФ-клуба.

«ПМЭФ — одна из главных мировых площадок, где происходит осмысление стратегических процессов и выработка стратегического видения. Интерес к форуму больше, чем в прошлом году», — подчеркнул он.

Белоусов также обратил внимание на то, что на сегодняшний день на участие в ПМЭФ зарегистрировалось 2,3 тыс. представителей российского и зарубежного бизнеса. Он подчеркнул, что на форум прибудут в том числе делегации из США и Евросоюза. «Иностранный бизнес представят 56 стран. Всего в форуме примут участие делегации из более чем 100 стран», — уточнил вице-премьер.

ПМЭФ-2023 посвятят вопросам суверенитета, обратил внимание Белоусов. Идеологи мероприятия связали эту тему со справедливым миром.

«Идея состоит в том, что суверенитет — это идеология многополярного мира. Это сделано в первый раз. Также суверенитет связали с ответственностью перед будущим поколением», — объяснил Белоусов.

Также он отметил, что в мире формируются новые тренды, захватывающие мир. Речь идет о пандемиях, климате, продовольствии, энергопереходах и так далее.

«Также важны взаимоотношения США и Китая в вопросе мировой экономики, выход новых суперэкономик (Индия, Индонезия, Бразилия) на мировой рынок. Стратегическое самоопределение России невозможно вне этого контекста», — рассказал вице-премьер.

По его мнению, одной из ключевых сессий на ПМЭФ станет «Горизонт-2040: Россия на карте мира».

16 июня на пленарной сессии ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин, заявил «Известиям» 13 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее, 11 июня, корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге заканчивается подготовка к ПМЭФ.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум». 7 июня Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума, отметив актуальность повестки и тем предстоящего мероприятия и поблагодарив предпринимателей за действия по преодолению санкций.