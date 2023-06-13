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Национальная Медиа Группа и кинокомпания Bazelevs объявляют о партнерстве в кинодистрибуции

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Фото: пресс-служба НМГ
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Национальная Медиа Группа пришла к соглашению о многоуровневом партнерстве в области дистрибуции контента с одним из лидеров российского кинопроизводства — студией Bazelevs. В рамках партнерства НМГ получает эксклюзивные права на кинотеатральный прокат, телевизионный показ и цифровой релиз в рамках пакета новых фильмов кинокомпании.

«НМГ Кинопрокат», дочерняя компания Национальной Медиа Группы, получает права на кинотеатральный релиз трех флагманских проектов студии Bazelevs:

  • «Ёлки 10» — юбилейная часть популярной новогодней франшизы — «ЁЛКИ». Легендарный проект получил перезапуск в прошлом году вместе с новым шоураннером — актёром, комиком и блогером Евгением Куликом. В прошлом году девятый фильм франшизы держал лидерство в предновогоднем кинопрокате в течение двух уикендов, собрал 613 млн руб. и стал лидером показа на стриминговых платформах в январе этого года. «Елки 10» выйдут в широкий российский прокат 7 декабря 2023 года;
  • «Ходжа Насреддин» — анимационный фильм о самом популярном персонаже восточного фольклора Ходже Насреддине. Проект реализуется в международной ко-продукции с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном, при участии Татарстана. К производству анимации о Ходже Насреддине планируют присоединиться Китай и страны Арабского Востока. Релиз проекта запланирован в 2024 году;
  • «Возвращение мамонтенка» — анимационный фильм, который станет продолжением культового советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Релиз проекта запланирован на 2025 год.

«Примечательно, что с кинокомпанией Bazelevs нас связывает богатая история профессиональных отношений, в ходе которых был выпущен целый ряд картин, ставших, не побоюсь этого слова, классикой в новой истории российского кино, — сообщил генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов, — И это действительно знаковый момент, когда в рамках кинопрокатной структуры медиахолдинга НМГ нам снова посчастливилось объединить усилия по выпуску как одной из самых известных и популярных отечественных франшиз «Ёлки», так и линейки новых масштабных проектов, претендующих стать народными блокбастерами».

«Вместе с Вадимом мы выпускали в кино самую первую часть «Ёлок» — и символично, что с юбилейным десятым фильмом мы снова возвращаемся к его команде, приобретая вместе с ней мощного партнёра для наших флагманских проектов — холдинг НМГ. Студия «Базелевс» славится народным кино, холдинг НМГ — один из лидеров по охвату аудитории в стране: наше партнерство в дистрибуции позволит сделать наши новые фильмы настоящими зрительскими хитами», — комментирует совладелец и генеральный директор студии Bazelevs Тимур Асадов.

Помимо проката, НМГ получает ТВ-права на показы «Елок 10» и «Ходжи Насреддина» на ТВ-каналах холдинга, а также эксклюзивные диджитал-права на цифровую дистрибуцию данных фильмов. Стороны также готовы обсуждать масштабирование партнерства.

«Проекты киностудии Bazelevs — это всегда событие на рынке. Их смотрят семьями, их смотрят годами. И мы рады, что с помощью НМГ качественное кино будет доступно самой широкой категории зрителей — там, где им будет удобнее его смотреть», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

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