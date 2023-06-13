Пострадавших после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону детей выписали из больниц

Всех детей, которые пострадали при обрушении трибуны на грибном канале «Дон» в Ростове-на-Дону, выписали из региональных больниц. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

«В настоящее время на стационарном лечении остаются трое взрослых. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У всех наблюдается положительная динамика», — отмечает ведомство.

Также уточняется, что в результате обрушения трибуны за медицинской помощью обратились 24 ребенка и 12 взрослых. Помимо этого, 19 детей и семь взрослых были госпитализированы.

Конструкция обрушилась на улице Пойменной в Ростове-на-Дону 30 мая. В момент происшествия там шел футбольный матч в рамках детских соревнований по футболу — играли команды «Ростов» и «Батайск». Накануне в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

Как рассказала «Известиям» местная жительница, трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра.

Кроме того, в тот день в результате происшествия погибла женщина, сопровождавшая группу. При обрушении трибуны она получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело о халатности.