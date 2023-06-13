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Пляжный клуб на «Острове Мечты» открыл 5 бассейнов для посетителей

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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10 и 11 июня самый большой в России пляжный клуб Dream Beach Club праздновал свое открытие большими концертами. Сегодня пространство с бассейнами доступно для всех посетителей.

Крупнейший в России пляжный клуб Dream Beach Club общей площадью 41 тыс. кв. м расположился в северном ландшафтном парке «Острова Мечты». На территории комплекса для гостей доступны пять бассейнов необычной геометрии, среди них самый большой в России открытый бассейн площадью 1,7 тыс. кв. м. По соседству с ним — волновой бассейн, непрерывно имитирующий волну протяженностью до 30 м. Также на территории оборудована зона повышенной комфортности с VIP-бассейном. Для маленьких гостей доступен детский бассейн площадью глубиной 0,3 м с водными горками, лабиринтами, и водопадами, а также сухой бассейн с фонтами, водяными пушками и водяными пистолетами. Все бассейны подогреваются, в них поддерживается комфортная для купания температура +29...+32 °С. Вокруг бассейнов расположены 2,5 тыс. лежаков, а также другие места для размещения: навесы, шатры, диваны и кровати.

В раздевалках гостям предложены комфортные условия для переодевания, здесь 24 душевые комнаты (также пять душ-станций в зоне бассейнов), дополнительно можно арендовать ячейки для хранения вещей.

На территории пляжного клуба расположились заведения общественного питания: один ресторан и шесть баров. Также в Dream Beach Club работают два магазина с сувенирной и пляжной продукции.

Также все гости пляжного клуба могут воспользоваться услугами лодочной станции и арендовать катер для водных прогулок по Москве-реке, взять напрокат лодки и сап-борды.

Dream Beach Club — еще и концертная площадка, здесь для проведения музыкальных концертов и мероприятий предусмотрена большая сцена. На торжественном открытии 10 июня выступили известные российские музыканты и артисты: Niletto, Полина Гагарина и Rompasso. 11 июня для посетителей выступали МОТ и Swanky Tunes. Каждую неделю, с четверга по воскресенье, на территории клуба для посетителей проходит бесплатная развлекательная программа с водными и пляжными активностями.

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