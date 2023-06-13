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Мишустин заявил о реализации всех задач федерального бюджета в 2022 году

Мишустин: все плановые задачи федерального бюджета в 2022 году реализованы, несмотря на санкции
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Несмотря на санкции, все плановые задачи федерального бюджета в 2022 году реализованы. Об этом во вторник, 13 июня, на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Несмотря на то что внешние ограничения были достаточно серьезными, мы все плановые задачи реализовали и в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств», — цитирует Мишустина Telegram-канал правительства России.

Премьер-министр отметил, что за прошлый год доходы РФ увеличились на 10% и составили порядка 28 трлн рублей. При этом доля поступлений, не связанная с продажей нефти и газа, оставалась на уровне около 60%.

«В абсолютных цифрах она превысила 16,2 трлн рублей», — пояснил Мишустин.

Кроме того, он добавил, что за счет опережающего финансирования в прошлом году велось ускоренное строительство больниц, школ, дорог и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Отдельно Мишустин отметил сохранение сбалансированности федерального бюджета, а также снижение размера внешнего долга почти на 10%.

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Ранее, в конце мая, премьер-министр сообщил о росте внешнеторгового оборота РФ более чем на 8% — до $850 млрд, и увеличении экспорта почти на 20%. Тогда же Мишустин подчеркнул, что по целому ряду экономических параметров российская экономика не только не просела, но и ощутимо выросла. Так, прошлом году, в частности, был достигнут новый исторический максимума по сбору зерновых — 157 млн т.

В том же месяце в ходе китайско-российского бизнес-форума в Шанхае. Мишустин также заявил, что страна не только выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада, но и продолжает развитие. Он отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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