Новосибирский минздрав опроверг дефицит бригад и машин скорой помощи

В минздраве Новосибирской области не подтвердили информацию о нехватке бригад и автомобилей скрой помощи. В среднем по региону отделения скорой помощи укомплектованы врачами и фельдшерами на 70%, а водителями — на 94%.

Дефицита автомобилей также не наблюдается, заявил в беседе с РБК Новосибирск глава ведомства Константин Хальзов. В минздраве сообщили, что с 2018 по 2021 год парк техники скорой помощи значительно обновили. Так, в регион прибыли 144 новых автомобиля и 19 машин, специально оборудованных для борьбы с коронавирусом.

В 2022 году Новосибирская область закупила 63 машины на деньги из регионального и федерального бюджетов, а в 2023 году — еще 13. За смену бригада в составе врача, фельдшера и водителя выезжает от 15 до 22 раз.

Sib.fm напоминает, что ранее дефицит бригад скорой президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Новосибирской области Андреем Травниковым. Он обратил внимание на проблему нехватки мест в детских садах и школах региона.