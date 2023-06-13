Бродячая собака напала на 14-летнего спортсмена в Саратове

Бездомная собака покусала 14-летнего подростка в Волжском районе Саратова утром во вторник, 13 июня. Об этом сообщил отец пострадавшего мальчика.

«Сын занимается парусным спортом, шел на тренировку. На Большой Затонской, 22, открылись ворота, чтобы впустить заезжавшую машину, с территории выскочило несколько собак, одна из них дважды укусила ребенка», — рассказал родитель, его слова приводит ИА «Взгляд-инфо».

Мужчина рассказал, что в травмпункте его сыну сделали укол. Также пострадавший уже подал заявление в полицию и сейчас едет к судмедэкспертам. Житель Саратова также обеспокоен тем, что стая агрессивных собак может напасть на отдыхающих в Затоне — солярий пользуется популярностью у граждан.

17 мая Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как пояснили законодатели, изменения помогут расширить права регионов, в которых есть трудности с выполнением требований закона по количеству приютов для бездомных животных.