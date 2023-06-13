В Москве годовой план по строительству школ и детсадов выполнен почти на 50%

С начала года в столице построено 28 различных объектов для образовательных учреждений, что составляет практически половину от запланированных к строительству. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил во вторник, 13 июня.

«Всего на этот год в столице запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. На сегодня за счет средств бюджета и частных инвестиций уже завершено возведение 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев», — сказал он.

Заммэра отметил, что большую часть этих объектов построили частные инвесторы и девелоперы, передает НСН.

По словам Бочкарева, город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а бизнес берет на себя строительство инфраструктуры в новых формируемых кварталах.

Он подчеркнул, что для самих застройщиков возведение качественной инфраструктуры является конкурентным преимуществом, и давно перестало быть обременением, передает RT.

4 июня аналитики «Бон Тон» рассказали «Известиям», что в Новой Москве за последний месяц сократилась доля мелкоформатных лотов. Так, доля однокомнатного жилья снизилась на 2,9% и составила 14,1%, студий — на 2,4%, до 18,3%, двухкомнатных квартир евроформата — на 1,6%, до 21,8%.

В тот же день в группе «Родина» сообщили, что за год в столице резко снизилось число продаваемых квартир в новостройках на начальной стадии строительства и в готовых домах.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.