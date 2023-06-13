В Красноярском крае задержали мужчину по подозрению в убийстве трехлетней дочери

По подозрению в убийстве трехлетней дочери, совершенном ранее во вторник, 13 июня, в тундре Таймырского района Красноярского края, был задержан мужчина. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отцу девочки вменяют п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Следственные действия продолжаются. В ближайшее время мужчина будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления.

Трагедия произошла в ночь на 13 июня. По предварительным данным, при разряжении охотничьего ружья, на которое у обвиняемого нет документов, произошел выстрел в сторону где находился ребенок, в результате чего девочка получила ранения в область головы и спины. Мужчина вместе с супругой доставили дочь на моторной лодке в больницу, где ребенок скончался в результате полученных травм.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее, 21 мая, в поселке Нижний Бестях в Якутии местный житель обстрелял из охотничьего ружья магазин и жилой дом. По предварительным данным, подозреваемый был в алкогольном опьянении и открыл огонь из хулиганских побуждений. От выстрела в окна две женщины получили ранения осколками стекла.