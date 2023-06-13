Ограничения на рыбалку сняли в Вологодской области

В Вологодской области отменили ограничения любительского рыболовства. Они были установлены в середине апреля на время весеннего нереста рыб.

По словам вице-губернатора Михаила Глазкова, которые приводит ИА FlashNord, любители рыбалки могут бесплатно и свободно рыбачить на всех общедоступных водных объектах, используя разрешенные орудия и способы лова.

В Череповецком районе ограничения сняли со 2 июня. Однако до 5 июля запрещено вылавливать сома. Также до 5 июля действуют ограничения рыболовства на особо охраняемой природной территории, в заказнике «Раменье». Там все еще продолжается нерест порционно нерестующих рыб.

Ранее, 8 июня, сообщалось о введении запрета на рыбную ловлю с использованием любых орудий и средств лова в реках Амур и Уссури, граничащих с Китаем. Ограничения будут действовать по 15 июля в соответствии с соглашением между Россией и Китаем о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов.