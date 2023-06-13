Американист допустил поражение Трампа на выборах из-за дела о секретных документах

Возможное уголовное наказание может уменьшить шансы экс-президента США Дональда Трампа на победу в выборах главы государства в 2024 году. Об этом 13 июня «Известиям» сообщил доктор юридических наук, американист Александр Домрин.

Ранее в этот день сетевое издание Vice News написало, что Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы, если его признают виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

«Да, Трампа могут посадить. Может быть, он обойдется условным сроком, может быть, его в кандалы не закуют. Но то, что, следуя букве закона, ему может грозить очень серьезный срок, это факт. Причиной такой жестокости по отношению к Трампу является страх перед Трампом, страх, что он станет президентом в 2024 году», — сказал Домрин.

При этом, даже будучи в тюрьме, Трамп сможет баллотироваться на пост главы американского государства, отметил юрист. Однако уголовное наказание оттолкнет от экс-президента его спонсоров.

«Спонсоры все-таки ожидают, что если ты спонсируешь какого-то кандидата, то он перспективный, и ты сможешь свои деньги отбить, когда он станет президентом. Также если Трамп будет под стражей, у него может быть значительно ограничен доступ к средствам массовой информации», — сказал Домрин.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Тем временем Трамп заявил Fox News, что он не признает себя виновным. Он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по этому делу.

10 июня Трамп сообщил о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента США Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.