Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер один из создателей систем ПРО СССР и РФ Виктор Шумаков
Политика
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Мир
Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки в Россию
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17
Авто
Движение беспилотных грузовиков запустили по трассе М-11 «Нева»
Мир
Лукашенко объяснил помилование Протасевича его раскаянием
Мир
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией
Армия
ВКС России нанесли удары по местам резервов ВСУ и складу боеприпасов
Авто
В России стартовали продажи городского кроссовера Jetour Dashing
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Путин подписал закон о допуске детей к физкультуре по справке от врача

Путин подписал закон, допускающий детей к физкультуре после профосмотра
0
Фото: ТАСС/Ярослав Беляев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки, выданной после профосмотра. Документ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, закон «Об образовании в РФ» дополняется новым положением, согласно которому «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся».

Кроме того, школы обязаны организовать оказание первой помощи учащимся. При наличии подготовки ее смогут оказывать учителя и иные лица.

В пояснительной записке к закону уточняется, что в последнее время отмечен рост резкого ухудшения здоровья учеников во время физкультуры. В связи с этим остро стоит вопрос об оказании работниками школ первой помощи детям до прибытия на место инцидента медиков.

Детские ошибки: родители не обращаются к врачам из-за страха перед органами опеки
В Красноярском крае ребенок облился кипятком и умер без медицинской помощи

Ранее, в середине мая, ученик девятого класса скончался в московской школе после урока физкультуры. В апреле, в ауле Хатукай, Республика Адыгея, скончалась десятилетняя девочка после полученной на уроке физкультуры травмы ноги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023