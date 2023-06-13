Путин подписал закон о допуске детей к физкультуре по справке от врача

Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки, выданной после профосмотра. Документ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, закон «Об образовании в РФ» дополняется новым положением, согласно которому «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся».

Кроме того, школы обязаны организовать оказание первой помощи учащимся. При наличии подготовки ее смогут оказывать учителя и иные лица.

В пояснительной записке к закону уточняется, что в последнее время отмечен рост резкого ухудшения здоровья учеников во время физкультуры. В связи с этим остро стоит вопрос об оказании работниками школ первой помощи детям до прибытия на место инцидента медиков.

Ранее, в середине мая, ученик девятого класса скончался в московской школе после урока физкультуры. В апреле, в ауле Хатукай, Республика Адыгея, скончалась десятилетняя девочка после полученной на уроке физкультуры травмы ноги.