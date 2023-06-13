Раненая жена убитого в Новой Москве депутата находится в коме

Жена убитого в Новой Москве депутата из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александра Колодича после ранения находится в коме, сообщил источник «Известий» 13 июня.

Как объяснил собеседник, 55-летняя пострадавшая находилась в состоянии травматического шока. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У женщины зафиксированы множественные ножевые ранения, она потеряла много крови, задеты сухожилия и сосуды в области рук. Кроме того, она получила ранение брюшной полости.

Об убийстве Колодича стало известно накануне, 12 июня. 13 июня в Следственном комитете (СК) России сообщили, что подозреваемого задержали правоохранители. Работавший в доме депутата наемным садовником рассказал, что конфликт произошел на почве денег. В какой-то момент мужчина отказался следить за садом бесплатно, в результате чего возникла ссора, в ходе которой подозреваемый накинулся на 58-летнего Колодича и забил его до смерти, а также ранил супругу убитого.

По его словам, он проговорился о содеянном своему брату, а тот, в свою очередь, обратился в полицию.