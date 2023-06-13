Дело о финансовой пирамиде на 232 млн рублей передали в суд Орла

В суд Орла передали материалы уголовного дела одного из руководителей потребительского кооператива. Ему вменяется мошенничество, совершенное организованной группой, на сумму порядка 232 млн рублей. Обвинительное заключение утвердила прокуратура.

Имена обвиняемых надзорное ведомство не указывает. Однако ИА «Абирег», ссылаясь на Kertoteka.ru, пишет, что КПК «Сберегательный союз» зарегистрирован в октябре 2017 года, а его председателем является Олег Боровской.

Следствие установило, что с ноября 2017 года по февраль 2022 года кредитный потребительский кооператив осуществлял деятельность на территории пяти регионов, в том числе в Орловской области. Работа проходила по принципу финансовой пирамиды. Организацию создал обвиняемый совместно с другими лицами. Уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство.

Выяснилось, что сообщники с помощью рекламы и различных средств конспирации создали мнимое впечатление о надежности кооператива. Они привлекали в качестве пайщиков граждан, передававших под воздействием обмана свои личные сбережения в качестве вкладов под высокий процент. Впоследствии обвиняемые похищали эти деньги и расходовали по своему усмотрению.

Таким образом, от подобных действий группы лиц пострадали 539 человек, а ущерб, причиненный им, оценивается в сумму, превышающую 232 млн рублей.

Агентство напоминает, что ранее в Орле вынесли приговор трем организаторам финансовой пирамиды КПК «Финанс Инвест». Жертвами мошенников признали более 600 человек. Сумма ущерба превысила 291 млн рублей.