Карта спецоперации на Украине 13 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении уничтожено более 35 военных ВСУ, бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении потери противника составили до 60 боевиков, две ББМ, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении уничтожено до 30 военных ВСУ, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика».

Также были отражены две атаки противника в направлении Клещеевки. В ходе боев уничтожено до 350 боевиков, две ББМ, а также шесть автомобилей.

Кроме того, ВС РФ за сутки отразили три атаки ВСУ в районе населенного пункта Макаровка в ДНР.

По словам Конашенкова, за сутки сбито 6 беспилотников ВСУ, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и три ракеты большой дальности Storm Shadow.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4585 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9939 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 927 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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