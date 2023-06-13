В Санкт-Петербурге объяснили причины высоких цен на проезд в метро

Телеканал 78.ru во вторник, 13 июня, объяснил, почему проезд в петербургском метрополитене стоит дорого, а также спрогнозировал рост тарифов в 2024–2029 годы.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге примерно за 1–2 года до губернаторских выборов начинают искусственно сдерживать рост тарифов. Однако затем в течение трех лет после выборов происходит скачкообразный рост стоимости проезда. Телеканал напомнил, что следующие губернаторские выборы состоятся в 2024 году, и указал, что пока повтор такого сценария вероятен.

«В бюджет на 2023 год заложили субсидию на перевозку в метро размером 31,1 млрд рублей, и за три месяца из нее израсходовано лишь 7,2 млрд. К слову, в планах на 2024 год субсидия оценивается уже в 33,6 млрд, то есть, может вырасти на 8%, зато в проекте на 2025 год (год после выборов) мы видим сумму в 35,1 млрд. На этот раз разница с предыдущим годом составляет всего 4,5%, что опять же соответствует закономерностям установленного нами цикла», — говорится в материале.

Как утверждают авторы статьи, проезд в Санкт-Петербурге стоит дорого из-за размера субсидии, которую платит городской бюджет. Телеканал пояснил, что в 2010 году петербургское метро на перевозку пассажиров расходовало 14 млрд рублей, 95% от этой суммы метрополитен добывал самостоятельно, а субсидия составляла 896 млн рублей.

Но с того времени выручка увеличилась примерно в два раза, а расходы — в четыре. Например, расходы метро на электроэнергию в прошлом году составили 8,6% от всех затрат на перевозку пассажиров. За 10 лет затраты только по этому показателю возросли с 1,4 до 4,4 млрд рублей.

В том числе на рост тарифов повлияло увеличение объема транспортной работы, затраты на амортизацию, реконструкция зданий и сооружений метрополитена, обновление подвижного состава и увеличение штата сотрудников.

Также телеканал обратил внимание на то, что в 2019 году всего петербуржцы прокатились в метро 762,3 млн раз. Затем последовал провал до 495,3 млн пассажиров в связи с коронавирусными ограничениями. Большинство ограничений уже не действуют, однако прежний уровень пассажиропотока в метро не восстанавливается.

Авторы материала считают, что попытки увеличения пассажиропотока не принесут значительных результатов, поэтому следует сделать ставку на снижение расходов и формирование полноценной стратегии комплексного развития петербургского общественного транспорта, где низкие цены на проезд были бы одним из приоритетов.

В конце апреля сообщалось, что на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге завершили демонтаж старого оборудования и приступили к бетонным работам. До конца августа специалистам предстоит уложить более 1 тыс. куб. м строительного материала.