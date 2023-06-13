В Иркутской области сообщили об обстановке после столкновения танкеров на Лене

Мэр Киренского района Иркутской области Кирилл Свистелин 13 июня рассказал «Известиям» об обстановке после столкновения двух танкеров на реке Лене. Он отметил, что в трех населенных пунктах пройдут заборы воды.

Речь идет о поселках Алексеевск и Воронежский, а также селе Алымовка.

«В каждом поселении сегодня работает рабочая группа. Главы администраций совместно с полицией и пожарными постами работают с населением, идет оповещение, смотрят за всем происходящим», — подчеркнул он.

Танкеры ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск» столкнулись в районе поселка Алексеевск 12 июня. ТР-901 находится на ремонте в порту в Алексеевске. «Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина. Никто не пострадал.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 13 июня заявил о введении режима ЧС в районе, поскольку у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, оно начало выливаться в акваторию. Экипаж начал перекачивать бензин в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается. Проводятся проверки.

Тем временем в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что капитан одного из танкеров, который на реке Лене допустил столкновение с другим танкером, находился в состоянии алкогольного опьянения.