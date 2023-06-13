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В Иркутской области сообщили об обстановке после столкновения танкеров на Лене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мэр Киренского района Иркутской области Кирилл Свистелин 13 июня рассказал «Известиям» об обстановке после столкновения двух танкеров на реке Лене. Он отметил, что в трех населенных пунктах пройдут заборы воды.

Речь идет о поселках Алексеевск и Воронежский, а также селе Алымовка.

«В каждом поселении сегодня работает рабочая группа. Главы администраций совместно с полицией и пожарными постами работают с населением, идет оповещение, смотрят за всем происходящим», — подчеркнул он.

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Танкеры ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск» столкнулись в районе поселка Алексеевск 12 июня. ТР-901 находится на ремонте в порту в Алексеевске. «Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина. Никто не пострадал.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 13 июня заявил о введении режима ЧС в районе, поскольку у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, оно начало выливаться в акваторию. Экипаж начал перекачивать бензин в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается. Проводятся проверки.

Тем временем в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что капитан одного из танкеров, который на реке Лене допустил столкновение с другим танкером, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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