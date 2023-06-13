В ГД внесли проект об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому устанавливаются основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Соотвествующий документ размещен 13 июня в электронной базе нижней палаты.

Законопроект предполагает, что граждане, заключившие контракт о службе в российских войсках или призванные по мобилизации, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения или получения государственной награды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

«Предусматривается, что законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования, при этом реализация его положений будет распространяться в отношении лиц, совершивших преступления до момента вступления в силу настоящего закона», — отмечается в документе.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будут осуществлять командования воинских частей.