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Пропускной пункт на границе Крыма и Херсонщины расширят к осени

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К осени будет расширен пропускной пункт «Чангар», расположенный на административной границе Крыма и Херсонской области. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», он оценил работу пункта во время поездки в Херсонскую область. Работы по расширению «Чонгара» планируется завершить 1 сентября. Однако есть настрой выполнить их с опережением графика.

Агентство поясняет, что через этот пропускной пункт пролегает сухопутный коридор из Крыма в Ростовскую область через Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР. Его используют, в том числе, водители грузовиков, так как проезд по Крымскому мосту ограничен.

Ранее 11 июня, сообщалось, что движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановили. Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения поездов в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна.

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