Два человека пострадали при взрыве «Газели» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде, по информации местных СМИ, взорвалась «Газель». В Telegram-канале МЧС по Нижегородской области 13 июня уточнили, что авто загорелось после ДТП.

Кадры с места происшествия, которые есть в распоряжении «Известий», демонстрируют горящие машины: огонь охватил «Газель» целиком и частично — легковую машину, с которой та столкнулась.

В ведомстве подчеркнули, что сообщение о ДТП с последующим возгоранием поступило около 12:00 на перекрестке улицы Ватутина и проспекта Ильича.

Во время инцидента пострадали два человека, их госпитализировали.

«В борьбе с огнем были задействованы 11 человек личного состава, две единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Минувшей ночью в Слюдянском районе Иркутской области в результате столкновения с микроавтобусом Nissan Vanette погиб водитель седана Toyota Premio. Авария произошла в ночью в районе поселка Ангасолка. Водитель седана не справился с управлением, автомобиль занесло, и он столкнулся с Nissan Vanette.