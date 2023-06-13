СК РФ организует проверку по факту убийства российского туриста в Стамбуле

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту убийства российского туриста Вячеслава Нечипорчука на территории Турции. Об этом говорится 13 июня в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что проверку поручено организовать при взаимодействии с МИД России, после чего должны быть приняты меры к установлению обстоятельств произошедшего.

«По сообщениям СМИ, 11 июня 2023 года в городе Стамбуле Турецкой Республики на российского туриста Вячеслава Нечипорчука было совершено нападение. Злоумышленники нанесли россиянину удар ножом, от полученного ранения потерпевший скончался», — добавили в СК РФ.

Ранее 13 июня сообщалось, что сотрудники турецкой полиции задержали подозреваемого в убийстве российского туриста в Стамбуле. В ходе проведения расследования правоохранители выяснили, что нож в конфликте применил Джихан К. После убийства мужчина скрылся, но его личность и местонахождение были установлены. Известно, что на счету задержанного 17 судимостей за различные преступления.

О гибели российского туриста в центре Стамбула стало известно утром 12 июня. Мужчина вступил в драку со злоумышленниками, которые пытались отобрать у него телефон. Удары ножом он получил в область сердца. Свидетелями убийства стали десятки местных жителей.

В тот же день друг погибшего Вадим рассказал, что мужчина прилетел в Турцию по работе и на финал Лиги чемпионов. В беседе с «Известиями» он уточнил, что россиянин умер до приезда в больницу.