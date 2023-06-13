Аграрии завершили посевную кампанию в Тюменской области

В Тюменской области завершена посевная кампания. Аграрии засеяли почти 848 тыс. га полей.

По данным Megatyumen.ru, свыше 728 тыс. га занимают зерновые и зернобобовые культуры. К ним относятся ячмень, кукуруза, горох и овес. Кроме того, выполнена высадка технических культур — льна, подсолнечника, горчицы и рапса. Также аграрии выращивают капусту, лук, свеклу и картофель.

На текущий момент проводятся работы для защиты посевов от вредителей. Также специалисты выполняют прополку посевов.

В Волгоградской области на прошлой неделе началась обработка полей против саранчи. Ликвидация насекомых проводится в четырех районах, пока вредители не встали на крыло.