Росавиация рассказала об ответственности за несанкционированный запуск дрона

В Росавиации во вторник, 13 июня, рассказали об ответственности, грозящей за несанкционированный запуск дрона в России.

«Мы полагаем необходимым рассказать о том, что нарушение правил использования воздушного пространства влечет наложение штрафов, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В частности, предусмотрены штрафы от 20 до 50 тыс. руб. для физических лиц, и от 250 до 500 тыс. руб. для юридических лиц. В случае, если при использовании дрона кто-то пострадал или погиб — до 7 лет лишения свободы.

Также отмечается, что незаконная фото- и видеосъемка с дрона может грозить уголовным делом о государственной измене, шпионаже, разглашении государственной тайны, незаконном получении информации, содержащей гостайну или нарушении правил обращения с документами, составляющими гостайну.

В апреле начальник Госавианадзора Владимир Ковальский сообщил, что количество нарушений в связи с использованием в РФ пользовательских (личных) дронов в I квартале 2023 года выросло в 1,8 раза по сравнению с показателями прошлого года, до 84 случаев. При этом 51 нарушение из 84 произошло на территории Центрального федерального округа.

Наиболее частые нарушения связаны с неправомерным использованием воздушного пространства дронами, а также с непостановкой дронов на госучет в Росавиации. Это ведомство ведет учет дронов максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг.

В пресс-службе ГК по ОрВД «Известиям» ранее сообщали, что запуски гражданских дронов осуществляются в специально выделенном воздушном пространстве, ограниченном для полетов других воздушных судов. Такие зоны имеют строгие границы по месту, времени и высоте полета.

Особенно тщательно надзорные органы следят за исполнением воздушного законодательства, если дроны запускают в районах диспетчерских зон аэродромов и вертодромов, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, охранных мероприятий (которые проводятся в соответствии с законом «О государственной охране» ), а также на удалении менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок, уточнили в пресс-службе Госавианадзора по ЦФО. Запретные зоны и зоны ограничения полетов устанавливаются приказами Минтранса РФ и публикуются в открытом доступе, добавили там.