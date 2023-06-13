Лихорадку Денге обнаружили у 18 жителей Красноярского края

В Красноярском крае лихорадку Денге диагностировали у 18 человек с начала 2023 года. Все они вернулись после отдыха за границей.

Первые случаи были зарегистрированы в феврале. На текущий момент в числе заболевших — трое детей. Во всех случаях заболевшие вернулись из отпуска из Таиланда и Египта. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

У всех пациентов удалось выявить укусы насекомых. Во время отдыха граждане не пользовались репеллентами. Одна из пациенток — беременная женщина, вернувшаяся из Египта. Через три дня после отпуска она пожаловалась на повышение температуры и сыпь.

Лихорадка Денге распространена в странах Африки, Карибского бассейна, Южной и Юго-Восточной Азии. Заболевание передается с укусами комаров. От человека к человеку лихорадка не передается.