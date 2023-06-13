Лукашенко пообещал без колебаний применить ядерное оружие в случае агрессии к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакого колебания по применению ядерного оружия не будет, если в отношении республики будет совершена агрессия. Об этом пишет БелТА 13 июня.

Как объяснил президент, тактическое ядерное оружие (ТЯО) разместили в Белоруссии как сдерживающий фактор, чтобы воспрепятствовать возможному вторжению на территорию республики. Белорусский лидер назвал агрессию единственной причиной для применения данного вида вооружения.

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — заявил Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что вряд ли какое-либо государство захочет воевать со страной, обладающей таким вооружением.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, РФ не передает Белоруссии свое ядерного оружия, а делает то же, что и США. Он заметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи к применению вооружений ядерного типа, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

25 мая Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

Позднее, 9 июня, Путин на неформальной встрече с Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО на территории республики начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Российский лидер отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.