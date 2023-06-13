Российские войска отразили три атаки ВСУ в ДНР

В течение прошедших суток в районе Макаровки Донецкой Народной Республики (ДНР) российские силы отразили три атаки подразделений украинской армии, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Об этом 13 июня сообщило Минобороны РФ.

«Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из десяти военных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) восемь были уничтожены.

Кроме того, в районе населенного пункта Ровнополь ДНР Вооруженные силы (ВС) РФ успешно отразили две атаки со стороны украинских войск. Так, поражены два танка и три боевые бронированные машины. Помимо этого, рядом с населенным пунктом Пречистовка в ходе отражения атаки ВСУ были уничтожены большая часть личного состава ротной тактической группы и четыре боевые машины пехоты (БМП).

Всего в данных районах потери украинских сил составили до 275-ти военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили о том, что военные подразделений группировки «Восток» в бою на запорожском направлении захватили западную технику украинских войск. Среди вооружения были немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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