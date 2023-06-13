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Участница женской драки в кафе на востоке Москвы получила перелом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве две женщины подрались в ходе конфликта, одна из них была госпитализирована с переломом. Об инциденте рассказал источник «Известий» 13 июня.

Ночью 10 июня в кафе на востоке столицы произошла потасовка с участием двух женщин в возрасте 40 лет. Затем они переместились из здания на улицу и продолжили разборки там. Впоследствии конфликт дошел до драки.

Одна из женщин была госпитализирована с закрытым переломом правой плечевой кости.

По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее, 4 июня, в Санкт-Петербурге произошла массовая драка рабочих возле делового комплекса «Лахта-центр». В конфликте приняло участие несколько десятков человек, некоторые из них лежали на земле после полученных ударов. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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