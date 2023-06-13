Опубликованы кадры работы восстановленного после боя самоходного миномета «Тюльпан»

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин во вторник, 13 июня, показал кадры работы самоходного миномета «Тюльпан», который, по его словам, уже «похоронили в украинском TikTok».

По словам журналиста, расчет выехал работать в Марьинку, ему пришлось приблизиться на 3 км к позициям противника, так как в таком случае точность попадания выше. Однако российскую технику обнаружили вражеские дроны.

«Их начали закидывать минами калибром 120 мм, одна мина попала в миномет, вырвала кусок брони, разрушила системы электрики», — пояснил Трушнин.

Как отметил командир батареи минометов под позывным Странник, машина была поражена и загорелась. Однако российским военным удалось вывести ее из зоны боевых действий и потушить пожар. Таким образом, основные системы самоходного миномета «Тюльпан» были спасены.

Миномет реконструировали, он пригоден к работе.

Для сравнения корреспондент показал состояние миномета сразу после боя. На кадрах видны вырванные из корпуса куски тяжелой техники. Трушнин напомнил, что видеокадры с подбитой техникой распространили украинские соцсети, пользователи решили, что миномет не пригоден для дальнейшей работы. Однако «Тюльпан» удалось восстановить.

Ранее, 10 июня, Трушнин рассказал, что на направлении Марьинки российские вооруженные силы сдержали контрнаступление противника. Однако даже после этого украинские националисты не оставили попытки пробиться к ней с флангов. Украина бросила все свои резервы и перестала считаться с потерями в живой силе и технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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