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Опубликованы кадры работы восстановленного после боя самоходного миномета «Тюльпан»

«Известия» показали в работе самоходный миномет «Тюльпан», восстановленный после боя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин во вторник, 13 июня, показал кадры работы самоходного миномета «Тюльпан», который, по его словам, уже «похоронили в украинском TikTok».

По словам журналиста, расчет выехал работать в Марьинку, ему пришлось приблизиться на 3 км к позициям противника, так как в таком случае точность попадания выше. Однако российскую технику обнаружили вражеские дроны.

«Их начали закидывать минами калибром 120 мм, одна мина попала в миномет, вырвала кусок брони, разрушила системы электрики», — пояснил Трушнин.

Как отметил командир батареи минометов под позывным Странник, машина была поражена и загорелась. Однако российским военным удалось вывести ее из зоны боевых действий и потушить пожар. Таким образом, основные системы самоходного миномета «Тюльпан» были спасены.

Миномет реконструировали, он пригоден к работе.

Для сравнения корреспондент показал состояние миномета сразу после боя. На кадрах видны вырванные из корпуса куски тяжелой техники. Трушнин напомнил, что видеокадры с подбитой техникой распространили украинские соцсети, пользователи решили, что миномет не пригоден для дальнейшей работы. Однако «Тюльпан» удалось восстановить.

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Ранее, 10 июня, Трушнин рассказал, что на направлении Марьинки российские вооруженные силы сдержали контрнаступление противника. Однако даже после этого украинские националисты не оставили попытки пробиться к ней с флангов. Украина бросила все свои резервы и перестала считаться с потерями в живой силе и технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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