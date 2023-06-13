ВКС России нанесли удары по местам резервов ВСУ и складу боеприпасов

В ночь на 13 июня Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — подчеркнул он.

Днем ранее Конашенков сообщил о нанесенном российскими войсками ударе по местам дислокации резервов ВСУ в ночь на 12 июня. Также он дополнил, что в районе Великой Новоселки российскими силами также был поражен наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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