Запрет на продажу энергетиков детям ввели в Иркутской области

В Иркутской области вступил в силу закон о запрете продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное правительство.

Под запрет попадают тонизирующие напитки, содержащие кофеин или другие бодрящие вещества в составе. Исключения составляют напитки на основе чайных и кофейных экстрактов. За нарушение правил торговли теперь предусмотрена административная ответственность.

Штраф для физических лиц составит 2–3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей. При наличии сомнений в возрасте покупателя продавцам следует проверять документы.

С 1 июня в России также действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним.