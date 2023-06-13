Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки в Россию
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Мир
Лукашенко объяснил помилование Протасевича его раскаянием
Туризм
Росавиация заявила об обсуждении возобновления авиасообщения с Филиппинами
Армия
ВКС России нанесли удары по местам резервов ВСУ и складу боеприпасов
Авто
В России стартовали продажи городского кроссовера Jetour Dashing
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки в Россию

0
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Останки россиянина, погибшего при нападении акулы в египетской Хургаде, передали специализированной компании для их дальнейшей репатриации в Россию. Об этом генконсул России Виктор Воропаев заявил во вторник, 13 июня.

«Через некоторое время останки погибшего гражданина России примет его отец, находящийся в Египте», — сказал он ТАСС.

Дипломат отметил, что он доставит прах сына в Россию, передает RT.

Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Путешественники не спешат отказываться от купленных туров на пляжи Красного моря

8 июня стало известно о гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach. Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиями» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

Министерство окружающей среды Египта заявило, что специалисты выловили и начали лабораторное обследование акулы для установления причин ее нападения.

Как сообщил «Известиям» морской биолог Дмитрий Орлов, акула могла быть беременна. По его словам, из-за неспособности гоняться за рыбой она приплыла к пляжу в поисках легкой добычи.

Профессор биофака МГУ Кирилл Кузищин в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что одной из причин резкого увеличения случаев нападения акул на людей в Красном море может быть глобальное потепление, в результате которого воды субтропиков прогреваются и крупные хищники начинают двигаться на север, где в поисках пищи «нападают на всё, что движется».

Египтянин Мохаммед Аппас, участвовавший в поимке напавшей на россиянина акулы, 10 июня рассказал «Известиям», что причина ее агрессии могла заключаться в резких движениях человека.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023