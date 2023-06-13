Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки в Россию

Останки россиянина, погибшего при нападении акулы в египетской Хургаде, передали специализированной компании для их дальнейшей репатриации в Россию. Об этом генконсул России Виктор Воропаев заявил во вторник, 13 июня.

«Через некоторое время останки погибшего гражданина России примет его отец, находящийся в Египте», — сказал он ТАСС.

Дипломат отметил, что он доставит прах сына в Россию, передает RT.

8 июня стало известно о гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach. Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиями» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

Министерство окружающей среды Египта заявило, что специалисты выловили и начали лабораторное обследование акулы для установления причин ее нападения.

Как сообщил «Известиям» морской биолог Дмитрий Орлов, акула могла быть беременна. По его словам, из-за неспособности гоняться за рыбой она приплыла к пляжу в поисках легкой добычи.

Профессор биофака МГУ Кирилл Кузищин в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что одной из причин резкого увеличения случаев нападения акул на людей в Красном море может быть глобальное потепление, в результате которого воды субтропиков прогреваются и крупные хищники начинают двигаться на север, где в поисках пищи «нападают на всё, что движется».

Египтянин Мохаммед Аппас, участвовавший в поимке напавшей на россиянина акулы, 10 июня рассказал «Известиям», что причина ее агрессии могла заключаться в резких движениях человека.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.