Пенсионеру проломили череп во время драки в Москве

В Москве пенсионеру проломили череп во время драки, он госпитализирован.

Как сообщил 13 июня источник «Известий», инцидент произошел на Балаклавском проспекте. Пенсионер распивал спиртные напитки со своим 46-летним знакомым, после чего завязался конфликт, перешедший в драку.

«Пенсионера госпитализировали с ушибами головного мозга и переломом основания черепа», — уточнил собеседник.

Избившего мужчину злоумышленника задержали. В настоящее время по факту избиения проводится проверка.

Ранее, 17 мая, произошла драка в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга, в результате которой умер 71-летний мужчина. «Известия» опубликовали кадры с места трагедии.

Сообщалось, что 35-летний мужчина, обвинил пенсионера в якобы краже своей забытой в супермаркете барсетки. После этого молодой петербуржец нанес мужчине несколько ударов и скрылся. Приехавшие на место медики констатировали смерть пенсионера. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемый задержан.