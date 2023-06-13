Садовник назвал мотив убийства депутата ХМАО в Новой Москве

Садовник, подозреваемый в убийстве в Новой Москве депутата из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александра Колодича, рассказал во вторник, 13 июня, о своих мотивах.

По словам мужчины, в ходе ссоры он набросился на депутата, у которого в доме работал наемным садовником, из-за его скупости. Колодич, как утверждает подозреваемый, якобы не хотел платить ему за дополнительную работу по дому.

После убийства садовник пытался избавиться от улик. Он закопал тело в подвале дома. После этого преступник проговорился о содеянном своему брату, а тот, в свою очередь, обратился в полицию.

Об убийстве Колодича стало известно 12 июня. По основной версии, между ним и рабочим на территории особняка вспыхнула ссора, подозреваемый накинулся на 58-летнего депутата и забил его до смерти, а также ранил супругу убитого.

В настоящий момент жена депутата госпитализирована. У 55-летней пострадавшей зафиксированы множественные ножевые ранения, она потеряла много крови, задеты сухожилия и сосуды в области рук. Помимо этого, женщина получила ранение брюшной полости. Супруга Колодича находится на данный момент без сознания.