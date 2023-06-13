Умную транспортную систему внедрят в Пензенской агломерации

В Пензенской агломерации, куда, в частности, входят Пенза, Заречный и Засечный сельсовет, внедрят интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Соответствующие изменения в региональное законодательство, необходимые для этого, рассмотрят на заседании заксобрания 14 июня.

Как говорится в пояснительной записке, планируется перераспределить полномочия по дорожной деятельности, и часть из них с муниципалитетов передать на региональный уровень. Речь идет об эксплуатации устройств ИТС и у правлению при помощи ИТС движением на дорогах.

Также в агломерации создадут регионального оператора, который будет заниматься всеми организационными вопросами и управлением системой.

Ожидается, что в результате использования ИТС аварийность на дорогах снизится, уменьшится вредное воздействие транспорта на экосистему, оптимизируется движение для повышения пропускной способности дорог, сообщает ИА «Пенза-пресс».