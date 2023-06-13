Один человек погиб в ДТП на трассе в Магаданской области

Легковой автомобиль опрокинулся на трассе в Магаданской области. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Авария произошла вечером 12 июня в районе поселка Бурхала. 37-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате иномарка съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на информацию ГИБДД.

42-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и 40-летний пассажир были доставлены в больницу.

В Тюменской области легковой автомобиль Mazda выехал на встречную полосу федеральной трассы Р-254 «Иртыш» и допустил столкновение с машиной Kia.От удара первую иномарку отбросило в кювет, водитель погиб.