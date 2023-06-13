Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля

Курс европейской валюты впервые с 28 апреля текущего года поднялся выше отметки в 90 рублей. Об этом стало известно 13 июня из данных Московской биржи.

С 10:00 после открытия торгов евро преодолел отметку в 90 рублей, максимально повышаясь до 90,1 рубля. А к 10:11 его курс составил 89,92 рубля, что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 96,63 копейки.

В этот же день сообщалось, что доллар США в ходе торгов на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года. Курс доллара в 12:02 составил 84,05 рубля, прибавив 1,42 рубля к уровню закрытия предыдущего дня.

Ранее, 7 июня, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил «Известиям», что в июне курс евро ожидается в диапазоне 82–91 рубль, а доллара — 76–83,5 рубля. Он объяснил, что рубль оставался стабильным и удерживал свои позиции против основных мировых курсов с середины мая благодаря продажам валютной выручки экспортеров в рамках налогового периода. По его словам, когда налоговый период завершается, на рынок оказывают влияние динамика цен на нефть и доллар.

До этого, 30 мая, пресс-службы и call-центры системно значимых кредитных организаций в разговоре с «Известиями» отметили, что в России большинство крупных банков перестали открывать накопительные счета в долларах и евро. Вместо накопительных счетов в западных валютах банки предлагают их в рублях. Такая опция есть в «Открытии», УБРиР, «Сбере» и Райффайзенбанке. В ряде организаций также доступны счета в юанях. Например, в ПСБ и крымском РНКБ.