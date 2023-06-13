Конкурс для семейных ферм организовали в Ульяновской области

В Астраханской области проводится конкурс для семейных ферм. Его победители получат грант на развитие сельского хозяйства. Средства они смогут направить на развитие и обновление материально-технической базы либо фермы, либо сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Заявки на участие в конкурсе можно посылать в региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности или в районные управления сельского хозяйства и муниципальных образований. Период подачи заявок — до 10 июля, пишет Астрахань-24.

Ранее сообщалось, что в России фермерские хозяйства получат право заниматься сельским туризмом. Такой законопроект к маю разработает Минсельхоз, его внесут в Госдуму в ноябре. Изменения планируется внести в отдельные законодательные акты РФ. Законопроект направлен на развитие сельского туризма в России.