Украина запросила данные о состоянии списанных F-18 в Австралии

Киев запросил информацию о состоянии списанных истребителей F-18 в Австралии. Об этом украинский посол Василий Мирошниченко заявил во вторник, 13 июня.

«Был сделан запрос информации... Украина ищет возможности получить истребители», — сказал он.

Дипломат отметил, что запрос касался состояния 41 самолета с авиабазы к северу от Сиднея, передает RT.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18, передает НСН.

Истребители F-18 могут передать Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия после того, как они перейдут на самолеты F-35. Этот процесс может растянуться до конца десятилетия.

5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первые украинские пилоты отправились в Великобританию для обучения управлению F-16.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска Украины получат истребители F-16, обученных инженеров для их обслуживания и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления.

23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.