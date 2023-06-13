Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до конца суток 13 июня. В регионе ожидаются дожди с градом.

По данным Краснодарского ЦГМС, в отдельных районах вероятны ливни, также ожидаются грозы. Осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

На малых реках бассейна реки Кубань на юго-востоке региона, а также на реках Черноморского побережья вероятно повышение уровней воды. Синоптики прогнозируют превышение неблагоприятных отметок. При этом температура воздуха сохранится на комфортном уровне и составит +23…+28 градусов днем.

В конце прошлой недели во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона. Меньше чем за сутки в городе выпало 106 мм осадков, что превышает месячную норму.