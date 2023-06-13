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В преддверии дня медицинского работника Агитбригады «Русского Радио» посетили Донбасс

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Фото: t.me/sever_elena73
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Певица Елена Север вместе со своими сыновьями, популярными исполнителями ЮрКиссом и Владимиром, в преддверии Дня медицинского работника посетили медицинские клиники Донбасса. Поездка состоялась в рамках патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио».

В Донецке в отделение недоношенных младенцев Третьей горбольницы артисты привезли специальные облучатели для лечения постродовой желтухи, передали медицинскую мебель для пациентов. В качестве подарка персоналу преподнесли многофункциональное печатное устройство. Из-за его отсутствия в отделении документооборот осуществлялся вручную.

Артисты также посетили центр охраны материнства и детства, который находится в самом обстреливаемом районе города Донецка, где главным врачом работает доктор Бессонов, который 6 часов во время бомбежки закрывал своим телом младенцев, подключенных к ИВЛ. Артисты, узнав, об отсутствии кондиционеров для отделения реанимации, где новорожденные получают дыхательную поддержку, помогли с их приобретением. Кроме этого,были закуплены одноразовые катетеры внутривенные и краны инфузионные для капельниц. Медработникам артисты подарили кофемашину.

Финальной точкой поездки стала республиканская больница в г. Луганске. Здесь состоялась церемония награждения медперсонала. Специальные дипломы за профессионализм и героизм вручала Министр здравоохранения республики. Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир дали концерт вместе с группой «Земляне». Артисты, как всегда, приехали не с пустыми руками. В подарок клинике были переданы коляски для перевозки раненых, в том числе и электрические; костыли, опорные палки и регулируемые ходунки.

11 июня концерт Агитбригад «Русского Радио» также прошел в Москве: на теплоходе выступили Нина Фокина, Сергей Арутюнов и IVAN. Они подарили свои песни семьям военнослужащих.

Военные, их семьи, медики неизменно горячо встречают концерты Агитбригад «Русского Радио».

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