Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки в Россию
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Мир
Лукашенко объяснил помилование Протасевича его раскаянием
Туризм
Росавиация заявила об обсуждении возобновления авиасообщения с Филиппинами
Армия
ВКС России нанесли удары по местам резервов ВСУ и складу боеприпасов
Авто
В России стартовали продажи городского кроссовера Jetour Dashing
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Диетолог порекомендовал съедать несколько чайных ложек майонеза в день

Диетолог Кабанов: несколько чайных ложек майонеза в день помогут организму насытиться полезными жирами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Майонез делается на основе растительных масел, которые помогают функционировать всем системам организма. Поэтому, несмотря на высокую жирность, он является полезным для здоровья продуктом, рассказал во вторник, 13 июня, диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

«Две-три чайные ложки майонеза, или 15–20 г, являются рекомендованной нормой потребления продукта в день. Это поможет организму насытиться полезными жирами», — сказал он «Газете.Ru».

По словам эксперта, первое, что полезно в майонезе — холестерин, содержащийся в продукте благодаря яичным желткам. Он необходим для нормальной работы клеток, а кроме того, помогает организму производить полезные вещества, например витамин D, женские и мужские половые гормоны.

Ненасыщенные жиры также необходимы зрению, еще они придают коже эластичность и омолаживают, добавил Кабанов.

Он отметил, что снижать жирность продукции не всегда нужно. Например, если заменить майонез сметаной 20–25%, то в этом случае потребитель получает вред от насыщенных вредных жиров животного происхождения, которыми богаты, в частности, молочные продукты.

Жаркое меню: какие продукты нельзя есть летом
Врачи рассказали, почему в теплую погоду пищу надо обязательно солить

Между тем, как предупредила в конце прошлого года врач-диетолог Маргарита Королева, употребление майонеза в большом количестве вредно для здоровья. Специалист пояснила, что это способствует задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, может привести к обострению метаболических проблем и развитию аллергической реакции. Помимо этого, регулярное употребление майонеза может сформировать зависимость из-за содержащихся в нем консервантов и жира.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023