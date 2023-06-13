Диетолог порекомендовал съедать несколько чайных ложек майонеза в день

Майонез делается на основе растительных масел, которые помогают функционировать всем системам организма. Поэтому, несмотря на высокую жирность, он является полезным для здоровья продуктом, рассказал во вторник, 13 июня, диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

«Две-три чайные ложки майонеза, или 15–20 г, являются рекомендованной нормой потребления продукта в день. Это поможет организму насытиться полезными жирами», — сказал он «Газете.Ru».

По словам эксперта, первое, что полезно в майонезе — холестерин, содержащийся в продукте благодаря яичным желткам. Он необходим для нормальной работы клеток, а кроме того, помогает организму производить полезные вещества, например витамин D, женские и мужские половые гормоны.

Ненасыщенные жиры также необходимы зрению, еще они придают коже эластичность и омолаживают, добавил Кабанов.

Он отметил, что снижать жирность продукции не всегда нужно. Например, если заменить майонез сметаной 20–25%, то в этом случае потребитель получает вред от насыщенных вредных жиров животного происхождения, которыми богаты, в частности, молочные продукты.

Между тем, как предупредила в конце прошлого года врач-диетолог Маргарита Королева, употребление майонеза в большом количестве вредно для здоровья. Специалист пояснила, что это способствует задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, может привести к обострению метаболических проблем и развитию аллергической реакции. Помимо этого, регулярное употребление майонеза может сформировать зависимость из-за содержащихся в нем консервантов и жира.