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Порядка 200 кг мороженого и 120 кг сыра съели в День молока ульяновцы

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В Ульяновской области в понедельник, 12 июня, состоялся традиционный праздник День молока. Основные события проходили у фонтана напротив Краеведческого музея в Ульяновске.

В молочных гуляниях принимали участие более 2 тыс. жителей и гостей города. Они могли посетить выставку-дегустацию крупных предприятий-переработчиков и производителей продукции, а также фермерских хозяйств.

Всего ульяновцы попробовали 120 кг козьего и коровьего сыра, 130 л кефира, сметаны, йогурта и ряженки, 30 кг творога, 100 л молочных коктейлей, 100 кг сырников, 100 л молока и 200 кг мороженого, пишет ulpravda.ru со ссылкой на главного агрария региона Михаила Семенкина.

Для детей на празднике устроили флешмоб, выступление кавер-группы, шоу мыльных пузырей, шоу «Битва шефов» и мастер-класс по приготовлению мороженого.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области рост производства продукции сельского хозяйства составил почти 109%. Хлеборобы намолотили свыше 2 млн т зерна.

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