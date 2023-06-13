Президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» утвердил решение о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы от партии. Об этом заявил во вторник, 13 июня, заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин.

«Президиум генсовета партии утвердил решение [о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии] в субботу», — сказал он в беседе с ТАСС.

9 июня с инициативой выдвинуть Собянина в кандидаты на пост главы столицы выступил секретарь регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Представители партии единогласно поддержали выдвижение Собянина кандидатом в мэры.

В тот же день Собянин поблагодарил московское отделение партии «Единая Россия» за поддержку и оказанное доверие при выдвижении кандидатом на пост мэра.

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собираются принять участие 72% москвичей.

Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов). Предстоящие выборы станут для него уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на этот пост президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.