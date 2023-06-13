Пленный украинский боец рассказал о приказах командования расстреливать дезертиров

В украинских войсках отсутсвует подготовка мобилизованных граждан, также командование приказывает расстреливать дезертиров. Об этом сообщил военнопленный стрелок из 14 бригады Нацгвардии Украины (НГУ) Роман Бондаревский.

Он рассказал, что пытался сбежать от призыва, однако ему это не удалось. В плен попал с позиции под Спорным.

«Сразу же кинули на передок (передовую — Ред.). Сказали, что там всему вас научат, хотя там ни оружия у нас нормального не было, даже боекомплекта, ничего. Толком даже люди не умели пользоваться этим», — отметил он на видео, которое появилось в распоряжении «Известий».

Кроме того, Бондаресвский сообщил, что в рядах войск были случаи дезертирства. По его словам, как только солдат привезли на позиции, было много случаев бегства.

«Потом пришел приказ. Как мы узнали, что дезертиров, которые бегут, стреляют насмерть», — подчеркнул военнопленный.

Он отметил, что было тяжело сражаться, потому что никто не знал, как выйти с передовой — не было ни оружия, ни помощи.

«Если уже командование сказало расстреливать своих же, все просто в ужасе были», — заключил Бондаревский.

Ранее, 11 июня, сдавшийся в плен российской армии солдат украинской армии Иван Нечипоренко рассказал, что на Украине повестки людям вручают даже дворники, а кто не успел убежать от них, попадает на фронт. По его словам, также в одном из заявлений руководства появлялась информация, что украинские военнослужащие должны сами покупать себе одежду для участия в боевых действиях.

В этот же день сдавшийся в плен армии России солдат ВСУ Дмитрий Дистион рассказал, что украинские военные не хотят воевать и очень устали от боевых действий. Также Дистион подчеркнул, что сейчас в плену к нему относятся хорошо, его кормят три раза в день и одевают, «обижаться не на что».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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